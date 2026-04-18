Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мне так поплохело». Дзюба высказался после матча «Рубин» — «Акрон»
Комментарии

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался после матча 25‑го тура Мир РПЛ, в котором его команда сыграла вничью с «Рубином» (1:1), а сам форвард стал лучшим бомбардиром тольяттинской команды.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Лобов – 48'     1:1 Дзюба – 62'    
Удаления: нет / Бокоев – 66'

— Ты стал лучшим бомбардиром «Акрона», какие ощущения?
— Честно, думал об этом, потом забыл. Болдырев напомнил после. Приятно в любом случае, когда достигаешь таких отметок. Всё не зря, значит.

Мне так поплохело. Я под конец набегался, бледного поймал, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Дзюба сравнял счет на 63‑й минуте встречи. Форвард забил 18‑й гол за команду, став лучшим бомбардиром в истории клуба.

После 25 туров чемпионата России казанская команда набрала 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Клуб из Тольятти заработал 23 очка и располагается на 13-й строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android