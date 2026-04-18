«Мне так поплохело». Дзюба высказался после матча «Рубин» — «Акрон»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался после матча 25‑го тура Мир РПЛ, в котором его команда сыграла вничью с «Рубином» (1:1), а сам форвард стал лучшим бомбардиром тольяттинской команды.

— Ты стал лучшим бомбардиром «Акрона», какие ощущения?

— Честно, думал об этом, потом забыл. Болдырев напомнил после. Приятно в любом случае, когда достигаешь таких отметок. Всё не зря, значит.

Мне так поплохело. Я под конец набегался, бледного поймал, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Дзюба сравнял счет на 63‑й минуте встречи. Форвард забил 18‑й гол за команду, став лучшим бомбардиром в истории клуба.

После 25 туров чемпионата России казанская команда набрала 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Клуб из Тольятти заработал 23 очка и располагается на 13-й строчке.