«Мне так поплохело». Дзюба высказался после матча «Рубин» — «Акрон»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался после матча 25‑го тура Мир РПЛ, в котором его команда сыграла вничью с «Рубином» (1:1), а сам форвард стал лучшим бомбардиром тольяттинской команды.
— Ты стал лучшим бомбардиром «Акрона», какие ощущения?
— Честно, думал об этом, потом забыл. Болдырев напомнил после. Приятно в любом случае, когда достигаешь таких отметок. Всё не зря, значит.
Мне так поплохело. Я под конец набегался, бледного поймал, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
Дзюба сравнял счет на 63‑й минуте встречи. Форвард забил 18‑й гол за команду, став лучшим бомбардиром в истории клуба.
После 25 туров чемпионата России казанская команда набрала 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Клуб из Тольятти заработал 23 очка и располагается на 13-й строчке.
- 20 апреля 2026
