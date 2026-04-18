Унион — Вольфсбург, результат матча 18 апреля 2026, счёт 1:2, 30-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Унион» проиграл «Вольфсбургу» в первом матче под руководством Мари-Луизе Эты
Берлинский «Унион» потерпел поражение от «Вольфсбурга» в первом матче под руководством нового тренера Мари-Луизе Эты. Во встрече 30-го тура Бундеслиги «железные» уступили «волкам» со счётом 1:2. Встреча состоялась на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. В качестве главного арбитра выступил Флориан Бадштюбнер (Виндсбах).

Германия — Бундеслига . 30-й тур
18 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
0:1 Виммер – 11'     0:2 Пейчинович – 46'     1:2 Бёрк – 86'    

Патрик Виммер на 11-й минуте вывел зелёно-белых вперёд, Дженан Пейчинович на 46-й минуте удвоил преимущество команды. Оливер Бёрк на 86-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры «Унион» с 32 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице Бундеслиги, «Вольфсбург» с 24 очками располагается на 17-й строчке.

В следующем туре «железные» 24 апреля на выезде встретятся с «РБ Лейпциг», «волки» 25 апреля примут мёнхенгладбахскую «Боруссию».

