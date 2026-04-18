«Наполи» проиграл «Лацио» в матче 33-го тура Серии А

Завершился матч 33-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Наполи» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В качестве главного арбитра обслуживал Лука Цуфферли. Игра закончилась победой команды гостей со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл нападающий римской команды Маттео Канчелльери на шестой минуте встречи. На 31-й минуте форвард «Лацио» Маттиа Дзакканьи не реализовал пенальти. Во втором тайме на 57-й минуте полузащитник Тома Башич увеличил преимущество команды гостей.

«Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе клуба 47 набранных очков в 33 встречах. «Наполи» с 66 очками располагается на второй строчке.