«Наполи» проиграл «Лацио» в матче 33-го тура Серии А

Наполи — Лацио, результат матча 18 апреля 2026, счёт 0:2, 33-й тур Серии А 2025/2026

Завершился матч 33-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Наполи» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В качестве главного арбитра обслуживал Лука Цуфферли. Игра закончилась победой команды гостей со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 33-й тур
18 апреля 2026, суббота. 19:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
0 : 2
Лацио
Рим
0:1 Канчелльери – 6'     0:2 Башич – 57'    

Счёт в матче открыл нападающий римской команды Маттео Канчелльери на шестой минуте встречи. На 31-й минуте форвард «Лацио» Маттиа Дзакканьи не реализовал пенальти. Во втором тайме на 57-й минуте полузащитник Тома Башич увеличил преимущество команды гостей.

«Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе клуба 47 набранных очков в 33 встречах. «Наполи» с 66 очками располагается на второй строчке.

