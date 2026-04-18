Тьерри Анри: «Барселоне» просто необходимо найти защитников элитного уровня

Бывший нападающий «Барселоны» Тьерри Анри полагает, что «блаугране» необходимо усиление линии обороны. Ранее каталонцы выбыли из Лиги чемпионов, уступив по сумме встреч «Атлетико» (0:2, 2:1) в 1/4 финала турнира.

«Барселоне» просто необходимо найти защитников элитного уровня. Мы можем говорить о работе судей всю ночь, но нужно и посмотреть на себя объективно, здесь есть много вещей, которые следует улучшить, «Барселона» должна это сделать. Если ничего не изменится, в следующие 10 лет будем видеть то же самое, это ужасно.

Играть в столь важных международных матчах с подобным оборонительным подходом очень сложно. Я говорю об этом уже два года — эта «Барса» предоставляет сопернику шансы, даже когда владеет преимуществом, поэтому очень трудно пройти в плей-офф.

Мы не можем рассчитывать на сохранение высокого уровня без первоклассной стабильности. Извините, но «Барселоне» крайне необходимо подписать элитных центральных защитников в следующем сезоне. Если вашей команде не хватает выносливости или ловкости, чтобы перекрывать свободное пространство, вы подвергаете себя настоящему кошмару. Это не просто неудачный вечер, это структурная проблема, требующая немедленного решения», — сказал Анри в интервью для CBS.