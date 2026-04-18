ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тьерри Анри: «Барселоне» просто необходимо найти защитников элитного уровня

Тьерри Анри: «Барселоне» просто необходимо найти защитников элитного уровня
Комментарии

Бывший нападающий «Барселоны» Тьерри Анри полагает, что «блаугране» необходимо усиление линии обороны. Ранее каталонцы выбыли из Лиги чемпионов, уступив по сумме встреч «Атлетико» (0:2, 2:1) в 1/4 финала турнира.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4'     0:2 Ф. Торрес – 24'     1:2 Лукман – 31'    
Удаления: нет / Гарсия – 79'

«Барселоне» просто необходимо найти защитников элитного уровня. Мы можем говорить о работе судей всю ночь, но нужно и посмотреть на себя объективно, здесь есть много вещей, которые следует улучшить, «Барселона» должна это сделать. Если ничего не изменится, в следующие 10 лет будем видеть то же самое, это ужасно.

Играть в столь важных международных матчах с подобным оборонительным подходом очень сложно. Я говорю об этом уже два года — эта «Барса» предоставляет сопернику шансы, даже когда владеет преимуществом, поэтому очень трудно пройти в плей-офф.

Мы не можем рассчитывать на сохранение высокого уровня без первоклассной стабильности. Извините, но «Барселоне» крайне необходимо подписать элитных центральных защитников в следующем сезоне. Если вашей команде не хватает выносливости или ловкости, чтобы перекрывать свободное пространство, вы подвергаете себя настоящему кошмару. Это не просто неудачный вечер, это структурная проблема, требующая немедленного решения», — сказал Анри в интервью для CBS.

Комментарии
