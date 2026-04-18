«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: стартовые составы команд на финальный матч Кубка Испании

Сегодня, 18 апреля, состоится финальный матч Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра выступит Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реал, Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Атлетико»: Муссо, Молина, Пубиль, Ле Норман, Руджери, Льоренте, Симеоне, Коке, Лукман, Гризманн, Альварес.

«Реал Сосьедад»: Ларраньяга, Арамбуру, Мартин, Чалета-Цар, Гомес, Туррьентес, Солер, Барренечеа, Сучич, Гедеш, Оярсабаль.

В предыдущем раунде турнира мадридский «Атлетико» по сумме двух матчей переиграл «Барселону» (4:0, 0:3), а «Реал Сосьедад» победил «Атлетик» из Бильбао (1:0, 1:0).