Гендиректор «Акрона»: большое достижение, что Дзюба стал лучшим нападающим в истории клуба

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев прокомментировал результат матча 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:1) и поздравил нападающего Артёма Дзюбу с достижением статуса лучшего бомбардира в истории тольяттинского клуба.

«Счёт на табло. Надо двигаться дальше. Впереди достаточно важный отрезок чемпионата для всех нас. Надо работать и верить в себя.

Артёма, конечно, поздравляем! То, что он стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона», безусловно, это большое достижение. Рады, что свои главные рекорды Артём ставит в нашей майке. Абсолютно точно он этого заслуживает», — сказал Клюшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Дзюба выступает за красно-чёрных с 2024 года. За это время он провёл 47 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. Нападающий обошёл по этому показателю южноамериканского экс-форварда «Акрона» Андреса Понсе.