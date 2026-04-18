Главная Футбол Новости

Гендиректор «Акрона»: большое достижение, что Дзюба стал лучшим нападающим в истории клуба

Гендиректор «Акрона»: большое достижение, что Дзюба стал лучшим нападающим в истории клуба
Комментарии

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев прокомментировал результат матча 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:1) и поздравил нападающего Артёма Дзюбу с достижением статуса лучшего бомбардира в истории тольяттинского клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Лобов – 48'     1:1 Дзюба – 62'    
Удаления: нет / Бокоев – 66'

«Счёт на табло. Надо двигаться дальше. Впереди достаточно важный отрезок чемпионата для всех нас. Надо работать и верить в себя.

Артёма, конечно, поздравляем! То, что он стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона», безусловно, это большое достижение. Рады, что свои главные рекорды Артём ставит в нашей майке. Абсолютно точно он этого заслуживает», — сказал Клюшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Дзюба выступает за красно-чёрных с 2024 года. За это время он провёл 47 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. Нападающий обошёл по этому показателю южноамериканского экс-форварда «Акрона» Андреса Понсе.

Материалы по теме
Дзюба переломил безнадёжный матч! И испортил «Рубину» большой праздник. Видео
Дзюба переломил безнадёжный матч! И испортил «Рубину» большой праздник. Видео
