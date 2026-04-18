«Пари НН» — «Динамо»: Олусегун удалён с поля на 74-й минуте

В эти минуты идёт матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Пари НН» и московское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра выступает Андрей Прокопов из Ярославля. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:1.

Форвард «Пари НН» Олакунле Олусегун удалён с поля на 74-й минуте за вторую жёлтую карточку. Игрок прервал быструю атаку соперников. Ранее первый мяч в матче забил защитник «Динамо» Николас Маричаль на 22-й минуте, а нападающий «Пари НН» Олакунле Олусегун сравнял счёт на 34-й минуте.

Фото: Кадр из трансляции

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 34 очка в 24 играх. «Пари НН» с 21 набранным очком располагается на 14-й строчке.

В предыдущем туре команда Ролана Гусева победила на выезде тольяттинский «Акрон» со счётом 3:2, а подопечные Алексея Шпилевского сыграли вничью с «Балтикой» (2:2).