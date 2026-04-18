Франк Артига рассказал, как улучшить игру «Рубина» в атаке

Главный тренер «Рубина» Франк Артига после матча 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:1) ответил на вопрос, как улучшить игру команды в атаке.

– Бывают матчи, как в Сочи, когда наносишь один удар в створ и побеждаешь, а бывают как сегодня — играешь хорошо, но пропускаешь с одного удара по своим воротам.

– Всё же почему у «Рубина» не получается позиционная атака?

– Очень многое зависит от тренерской работы с тем составом, который есть. Когда играешь в пять защитников, это не предполагает тотального контроля. Следующий шаг нашего клуба — усиление на позиции креативного профиля. Нам нужен левоногий крайний защитник, чтобы за счёт этого обеспечивать выход из обороны, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

Под руководством Артиги «Рубин» провёл семь матчей, в которых забил восемь голов.