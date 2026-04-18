«Динамо» в большинстве не смогло победить «Пари НН» в день рождения клуба

Завершился матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Пари НН» и московское «Динамо». Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра встречи выступил Андрей Прокопов из Ярославля. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Первый мяч в матче забил защитник «Динамо» Николас Маричаль на 22-й минуте, а нападающий «Пари НН» Олакунле Олусегун сравнял счёт на 34-й минуте. На 74-й минуте Олусегун был удалён с поля за вторую жёлтую карточку. Игрок прервал быструю атаку соперников. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями. «Динамо» сыграло вничью с «Пари НН» в день рождения клуба. Сегодня бело-голубым исполнилось 103 года.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 35 очков в 25 играх. «Пари НН» с 22 набранными очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре команда Ролана Гусева в домашнем матче встретится с казанским «Рубином» (22 апреля), а подопечные Алексея Шпилевского в этот же день на выезде сыграют с «Оренбургом».