Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пари НН — Динамо, результат матча 18 апреля 2026, счёт 1:1, 25-й тур РПЛ 2025/2026

«Динамо» в большинстве не смогло победить «Пари НН» в день рождения клуба
Комментарии

Завершился матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Пари НН» и московское «Динамо». Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра встречи выступил Андрей Прокопов из Ярославля. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 22'     1:1 Олусегун – 34'    
Удаления: Олусегун – 74' / нет

Первый мяч в матче забил защитник «Динамо» Николас Маричаль на 22-й минуте, а нападающий «Пари НН» Олакунле Олусегун сравнял счёт на 34-й минуте. На 74-й минуте Олусегун был удалён с поля за вторую жёлтую карточку. Игрок прервал быструю атаку соперников. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями. «Динамо» сыграло вничью с «Пари НН» в день рождения клуба. Сегодня бело-голубым исполнилось 103 года.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 35 очков в 25 играх. «Пари НН» с 22 набранными очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре команда Ролана Гусева в домашнем матче встретится с казанским «Рубином» (22 апреля), а подопечные Алексея Шпилевского в этот же день на выезде сыграют с «Оренбургом».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android