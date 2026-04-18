«Его приход наполнил раздевалку эгоизмом. Это фиаско». Пети — о Мбаппе в «Реале»

Бывший французский футболист Эммануэль Пети раскритиковал нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе после поражения испанского клуба от «Баварии» (3:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылета из турнира.
«Это не только вина Мбаппе, но и его приход наполнил раздевалку эгоизмом. Это фиаско. Если кто и виноват, так это Камавинга. Его фол был катастрофическим. Красная карточка была суровым решением, но арбитр Славко Винчич применил правила. «Реал» всегда прячется за арбитрами», – приводит слова Пети Sport.es.
В нынешнем сезоне Мбаппе выходил в 39 встречах за клуб во всех турнирах, в которых забил 40 голов и отдал шесть результативных передач. По информации статистического портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 200 млн.
