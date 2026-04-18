Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
У московского «Динамо» одна победа в шести последних матчах

У московского «Динамо» одна победа в шести последних матчах
Московское «Динамо» сыграло вничью с «Пари НН» (1:1) в матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Тем самым бело-голубые одержали всего одну победу в шести последних встречах.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 22'     1:1 Олусегун – 34'    
Удаления: Олусегун – 74' / нет

Ранее команда Ролана Гусева уступила «Спартаку» (0:1) и «Зениту» (1:3), сыграла вничью с «Краснодаром» (0:0) и «Оренбургом» (3:3) и победила «Акрон» (3:2).

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 35 очков в 25 играх. «Пари НН» с 22 набранными очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре команда Ролана Гусева в домашнем матче встретится с казанским «Рубином» (22 апреля), а подопечные Алексея Шпилевского в этот же день на выезде сыграют с «Оренбургом».

