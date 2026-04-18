Джо Коул назвал нападающего, который мог бы усилить «Ливерпуль»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Джо Коул поделился мнением о нынешнем состоянии линии атаки мерсисайдцев.

«Если Арне Слот останется в роли тренера команды, то им понадобится ещё один нападающий. Команде нужен тот, кто сможет прийти и сразу усилить атаку [пока Уго Экитике восстанавливается после травмы], особенно, если они выйдут в Лигу чемпионов. Это непростая работа для «Ливерпуля».

Возможно, есть смысл поискать опытного нападающего. Например, Роберт Левандовски, которому 37 лет. Наверное, этот вызов был бы ему интересен, а ещё, вероятно, он думает, что играет лучше Исака и способен влиться в команду. Он вполне мог бы провести 30 матчей.

Либо этот вариант, либо дорогая покупка очень талантливого 17-18-летнего игрока. Но это всё равно риск: сможет ли этот молодой игрок стать хорошей подменой для Исака. В любом случае для «Ливерпуля» это будет непростое решение, но им придётся кого-то приобрести», — приводит слова Коула Goal.com.