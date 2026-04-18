Главная Футбол Новости

«Оправдания просто неуместны». Гусев прокомментировал ничью «Динамо» в матче с «Пари НН»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался после матча 25‑го тура Мир РПЛ, в котором его команда сыграла вничью с «Пари НН» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 22'     1:1 Олусегун – 34'    
Удаления: Олусегун – 74' / нет

«Конечно, такие матчи нужно выигрывать, забивать. Даже нечего сказать. Какие‑то оправдания, девизы, лозунги, объяснения просто неуместны.

Мы не можем по три-четыре в каждом матче забивать. «Пари НН» подошёл один раз — мы пропустили гол и не смогли отыграться.

Что с Рубенсом? Сейчас на костылях, будем делать МРТ, затем станет ясна картина», — сказал Гусев в эфире «Матч ТВ».

Полузащитник «Динамо» Рубенс подвернул голеностоп после неудачного приземления на газон и был заменён на 64‑й минуте встречи. Бразилец не смог самостоятельно покинуть поле, представители медицинского персонала унесли его на руках.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 35 очков в 25 играх. «Пари НН» с 22 набранными очками располагается на 14-й строчке.

