«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: Лукман сравнял счёт на 19-й минуте

В эти минуты идёт финальный матч Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Реал Сосьедад». Игра проходит на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра выступает Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реал, Испания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:1.

Полузащитник «Атлетико» Адемола Лукман сравнял счёт на 19-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил нападающий «Реала Сосьедад» Андер Барренечеа на 14-й секунде.

В предыдущем раунде турнира мадридский «Атлетико» по сумме двух матчей переиграл «Барселону» (4:0, 0:3), а «Реал Сосьедад» победил «Атлетик» из Бильбао (1:0, 1:0).