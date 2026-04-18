В «Баварии» сообщили о травме Сержа Гнабри. Игрок выбыл на длительный срок

Фланговый нападающий мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри получил травму правого бедра.

«Бавария» останется без Сержа Гнабри на длительный срок. У атакующего полузащитника разрыв приводящей мышцы правого бедра. Это стало известно по результатам обследования медицинской службой клуба», — сообщает официальный сайт «Баварии».

Отметим, через 10 дней «Бавария» сыграет с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард провёл 37 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2028 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 20 млн.