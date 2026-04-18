«Один прекрасный человек нам усложнил игру». Шпилевский — о ничьей «Пари НН» с «Динамо»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался после матча 25‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1), отметив судейство главного арбитра Андрея Прокопова.

«Нам сейчас каждое очко важно, потому, конечно, доволен результатом. Но недоволен тем, как гол пропустили. Считаю, что это опять был подарок. Банальность, которая нас подводит.

Один прекрасный человек, который сегодня судил матч, нам усложнил игру. Но ребята показали огромнейший характер, спасибо им за это. Доволен, что вытерпели до конца. Двигаемся дальше», — сказал Шпилевский в эфире «Матч ТВ».

На 74-й минуте встречи был удалён с поля форвард «Пари НН» Олакунле Олусегун за вторую жёлтую карточку. Игрок прервал быструю атаку соперников.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 35 очков в 25 играх. «Пари НН» с 22 набранными очками располагается на 14-й строчке.