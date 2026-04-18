«Тоттенхэм» 15 матчей не выигрывает в АПЛ. Последняя победа была в 2025 году

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2) во встрече 33-го тура английской Премьер-лиги. Тем самым лондонский клуб продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате Англии до 15 матчей.

В последний раз «Тоттенхэм» побеждал в АПЛ 28 декабря 2025 года в матче с «Кристал Пэлас» (1:0). После этого «шпоры» уступили «Борнмуту» (2:3), «Вест Хэму» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (0:2), «Ньюкаслу» (1:2), «Арсеналу» (1:4), «Фулхэму» (1:2), «Кристал Пэлас» (1:3), «Ноттингем Форест» (0:3) и «Сандерленду» (0:1) и сыграли вничью с «Брентфордом» (0:0), «Сандерлендом» (1:1), «Бёрнли» (2:2), «Манчестер Сити» (2:2) и «Ливерпулем» (1:1).

На данный момент «Тоттенхэм Хотспур» с 31 очком располагается на 18-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.