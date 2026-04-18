Челси — Манчестер Юнайтед: результат матча 18 апреля 2026, счёт 0:1, 33-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Челси» в матче 33-го тура АПЛ
Окончен матч 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «красные дьяволы». Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Майкл Оливер.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Кунья – 43'    

На 44-й минуте Матеус Кунья забил единственный гол в этой встрече.

После этой игры «Челси» с 48 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Юнайтед» с 58 очками располагается на третьей строчке.

В следующем туре «синие» 21 апреля на выезде встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион», «красные дьяволы» 27 апреля примут «Брентфорд».

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
