«Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Челси» в матче 33-го тура АПЛ

Окончен матч 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «красные дьяволы». Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Майкл Оливер.

На 44-й минуте Матеус Кунья забил единственный гол в этой встрече.

После этой игры «Челси» с 48 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Юнайтед» с 58 очками располагается на третьей строчке.

В следующем туре «синие» 21 апреля на выезде встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион», «красные дьяволы» 27 апреля примут «Брентфорд».