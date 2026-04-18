ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Форвард «Реала Сосьедад» Барренечеа установил рекорд для финалов Кубка Испании

Форвард «Реала Сосьедал» Андер Барренечеа установил рекорд для финалов Кубка Испании, забив самый быстрый гол на этой стадии турнира. Это случилось в финальном матче Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором его команда встречается с мадридским «Атлетико». Игра проходит на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра выступает Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реал, Испания). На момент публикации новости счёт в матче 2:1 в пользу «Реала Сосьедад».

Кубок Испании . Финал
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Перерыв
2 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Барренечеа – 1'     1:1 Лукман – 19'     1:2 Оярсабаль – 45+1'     2:2 Альварес – 83'    

Андер Барренечеа отличился на 14-й секунде встречи, превзойдя достижение игрока «Валенсии» Мануэля Баденеса, который забил на 17-й секунде матча в 1952 году.

В предыдущем раунде турнира мадридский «Атлетико» по сумме двух матчей переиграл «Барселону» (4:0, 0:3), а «Реал Сосьедад» победил «Атлетик» из Бильбао (1:0, 1:0).

