Тренер «Наполи» Антонио Конте высказался после поражения от «Лацио»
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал поражение своей команды в матче с «Лацио» (0:2) в рамках 33-го тура итальянской Серии А.

Италия — Серия А . 33-й тур
18 апреля 2026, суббота. 19:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
0 : 2
Лацио
Рим
0:1 Канчелльери – 6'     0:2 Башич – 57'    

«Это был не лучший матч с нашей стороны — у нас не было достаточного уровня игры в полузащите. «Лацио» ждал нас, перекрывал свободные зоны и контратаковал. Владели мячом 70% времени и не смогли нанести ни одного удара в створ ворот.

Ощущение такое, что нам не хватало энергии. Это создаёт трудности, мы пропускали голы на контратаках. Возможно, не смог правильно оценить это «недомогание», которое возникло после матча с «Пармой» (1:1), не смог дать правильную мотивацию, которая заключалась в том, чтобы выложиться на полную и сыграть эти последние матчи, стараясь набрать как можно больше очков.

Хорошо справились в момент больших трудностей, удержались, и это позволило нам остаться высоко, в зоне Лиги чемпионов. Теперь нам нужно довести дело до конца. Мы получили нужное поражение, начнём заново в понедельник, извлекая уроки из того, что произошло сегодня. Когда такое случается, нужно разумно понять причину и вернуться на правильный путь», – приводит слова Конте сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе клуба 47 набранных очков в 33 встречах. «Наполи» с 66 очками располагается на второй строчке.

