Защитник «Ливерпуля» Фримпонг ответил, как он справляется с травмами

Защитник «Ливерпуля» Жереми Фримпонг высказался о травмах, которые получал на протяжении карьеры, а также о том, как после этого возвращался в игру.

«Когда-то я был таким же, как ребята из нашей академии, просто хотел стать футболистом. Мне приходилось сталкиваться со множеством повреждений. Обычно не получаю травм. Единственный раз, когда мне пришлось пропустить игры, это после операции из-за грубого подката. С этим я ничего не мог поделать. Но травма подколенного сухожилия? Как это вообще могло со мной произойти?

Такого никогда не случалось за мою карьеру. [В нынешнем сезоне] у меня было уже три травмы, кроме того, команда играет не так хорошо, как должна. Очень непростой период. Если бы смогли выиграть Кубок Англии или Лигу чемпионов, всё было бы не так плохо.

Как я с этим справлялся? У меня есть семья, моя девушка. Вам следует понимать, что футболисты тоже люди. У нас тоже есть чувства. Когда случаются неприятности, начинаем об этом думать. Как только приходишь домой, думаешь: «Ох...» Нужно что-то сделать, чтобы не погружаться в собственные мысли.

Так что тебе нужна семья, твои близкие, и именно это помогло мне пережить трудные времена в этом сезоне. Не буду врать, было тяжело. Но когда чувствовал себя плохо, рядом были люди, которые помогали мне. Они отвлекали меня, чтобы я не сидел сложа руки и не смотрел в никуда», — приводит слова Фримпонга The Telegraph.