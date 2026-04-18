ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Динамо» ничем себя не проявило». Бубнов — о матче московской команды с «Пари НН»

«Динамо» ничем себя не проявило». Бубнов — о матче московской команды с «Пари НН»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о матче 25‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Пари НН» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 22'     1:1 Олусегун – 34'    
Удаления: Олусегун – 74' / нет

«В этом году «Динамо» превратилось в середняка, как в общем-то и «Рубин», «Ахмат» — они рядом все находятся, поэтому в этом смысле очки в большей степени нужны были Нижнему Новгороду. В очередной раз Нижний Новгород благодаря своей быстрой группе атаки сумел забить в контратаке, а «Динамо» забило гол, в очередной раз, со стандарта, с углового удара. В дальнейшем шла вязкая игра за инициативу, а после того как Нижний Новгород остался вдесятером за 20 минут до конца, преимущество полностью перешло к московскому «Динамо», но оно его не смогло реализовать. Очередной ничейный матч, матч невысокого качества, и больше он принёс удовольствие, конечно, Нижнему Новгороду. «Динамо» ничем себя ярко не проявило, этот матч точно не может себе занести в актив», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 35 очков в 25 играх. «Пари НН» с 22 набранными очками располагается на 14-й строчке.

