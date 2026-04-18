ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Рома — Аталанта, результат матча 18 апреля 2026, счет 1:1, 33-й тур Серии А 2025/2026

«Рома» и «Аталанта» поделили очки в матче 33-го тура Серии А
Завершился матч 33-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Ромой» и «Аталантой». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маттео Марченаро. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Италия — Серия А . 33-й тур
18 апреля 2026, суббота. 21:45 МСК
Окончен
1 : 1
0:1 Крстович – 12'     1:1 Эрмосо – 45'    

Первый гол в матче забил Никола Крстович. Нападающий «Аталанты» отличился на 12-й минуте. В конце первого тайма на 45+1-й минуте защитник хозяев поля Марио Эрмосо сравнял счёт.

На данный момент «Аталанта» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе клуба 54 набранных очка в 33 встречах. «Рома» с 58 очками располагается на шестой строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Матч недели в Серии А «Рома» — «Аталанта»: горькая ирония судьбы
