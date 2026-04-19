Лилль — Ницца, результат матча 18 апреля 2026, счёт 0:0, 30-й тур Лиги 1 2025/2026

«Лилль» сыграл вничью с «Ниццей» в матче 30-го тура Лиги 1
Завершился матч 30-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лилль» и «Ницца». Игра прошла на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). В качестве главного арбитра выступил Бастьен Дешепи. Встреча завершился вничью со счётом 0:0.

Франция — Лига 1 . 30-й тур
18 апреля 2026, суббота. 22:05 МСК
Окончен
0 : 0
Команды не отметились результативными действиями в этой встрече.

После 30 матчей чемпионата Франции «Лилль» набрал 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Ницца» располагается на 15-й строчке. У команды в активе 29 очков. Лидирует в турнире «ПСЖ», у которого 63 очка.

В следующем туре «Лилль» встретится с «Парижем» (26 апреля), а «Ницца» в этот же день сыграет с «Марселем».

