ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Антонио Конте высказался о своём будущем в «Наполи»

Антонио Конте высказался о своём будущем в «Наполи»
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте ответил на вопрос о своём будущем в неаполитанском клубе. Действующий контракт специалиста истекает летом 2027 года.

«Покину ли я «Наполи»? В прошлом году, за два месяца до конца сезона, ходили разговоры о моём будущем. Я позволяю людям говорить; иногда я говорю вещи, которые неправильно понимают и истолковывают по-разному. Это часть футбола. На мой взгляд, чем тише мы будем себя вести, тем лучше для всех, по крайней мере, до конца сезона.

Мы можем говорить о [продлении] за кулисами. На мой взгляд, в таких ситуациях, чем больше мы сосредоточены на команде — в том числе из уважения к болельщикам, которые нас поддерживают, — тем лучше. Я сосредоточен. Я понимаю, что мое имя используется в трансляциях, но я ничего не могу с этим поделать. Комментарии президента Де Лаурентиса? Это его проблема, он может говорить что угодно. Я не буду ему отвечать. Если бы пришлось, я бы сделал это в частном порядке, не поднимая шума на публике», – приводит слова Конте сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

На данный момент «Наполи» с 66 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.

