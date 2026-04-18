Главная Футбол Новости

Защитник «Ливерпуля» Фримпонг: у Вирца нет моей скорости, но он быстр благодаря мышлению

Защитник «Ливерпуля» Жереми Фримпонг поделился впечатлениями от перехода полузащитника Флориана Вирца в стан мерсисайдцев. Оба футболиста пришли в команду из «Байера» прошлым летом.

«Когда впервые услышал, что Фло переходит к нам, был очень рад. Нечасто два одноклубника вместе переходят в другую команду. Конечно, мы обсуждали это. Мы знали друг друга, знали, как каждый из нас любит получать мяч.

Знаю, где он может найти свободное пространство, знаю, когда он этого хочет и как помочь ему забить. Могу сказать только одно — если бы не Фло, мы бы не выиграли Бундеслигу [без поражений] или Кубок [в 2024 году]. Знаю, на что он способен. Да он и сам это знает. Вам нужно только подождать и увидеть всё.

Он просто великолепно владеет мячом, чувствует себя очень комфортно. У него нет моей скорости, но он быстр благодаря своему мышлению. Я это видел. У него есть такие качества, видел, как он это делает на самом высоком уровне. Что делает Фло особенным? В «Байере» было так: когда нам нужен был гол, Вирц был рядом. Когда нам нужно было что-то создать в атаке, вырвать победу, Фло всегда находился там, где должен. Он добивается своего», — приводит слова Фримпонга The Telegraph.

