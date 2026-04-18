Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: Альварес сравнял счёт на 83-й минуте финала Кубка Испании 2025/2026

«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: Альварес сравнял счёт на 83-й минуте
В эти минуты идёт финальный матч Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Реал Сосьедад». Игра проходит на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра выступает Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реал, Испания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 2:2.

Кубок Испании . Финал
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Перерыв
2 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Барренечеа – 1'     1:1 Лукман – 19'     1:2 Оярсабаль – 45+1'     2:2 Альварес – 83'    

Нападающий мадридского клуба Хулиан Альварес сравнял счёт на 83-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил нападающий «Реала Сосьедад» Андер Барренечеа на 15-й секунде. Полузащитник «Атлетико» Адемола Лукман сравнял счёт на 19-й минуте, а форвард Микель Оярсабаль вывел «Реал Сосьедад» вперёд на 45+1-й минуте, реализовав пенальти.

В предыдущем раунде турнира мадридский «Атлетико» по сумме двух матчей переиграл «Барселону» (4:0, 0:3), а «Реал Сосьедад» победил «Атлетик» из Бильбао (1:0, 1:0).

