Тренер «Пари НН» Шпилевский: отобрали очки у гранда, «Динамо» — это другой уровень
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал результат матча 25‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 22'     1:1 Олусегун – 34'    
Удаления: Олусегун – 74' / нет

– Думаю, надо оставаться довольными, что отобрали очки у гранда. Надо понимать, что «Динамо» — это другой уровень. Я очень рад за ребят, потому что они заслужили этот результат. Двигаемся дальше. Нужно восстановиться, а потом нам предстоит тяжёлый выезд в Оренбург. Будет нелегко, потому что по разным причинам игру пропустят сразу несколько футболистов – Карич, Олусегун и Сарфо. Будет очень тяжело. Но если говорить об игре с «Динамо», ребята выложились на максимум и оставили всё на поле.

– С чем была связана замена Реналдо Сефаса?
– Главная причина — мы остались в меньшинстве. Реналдо к концу второго тайма подустал. Играли вдесятером, нам нужно было страдать, а Реналдо не тот футболист, который любит это делать. В то же время у него сумасшедшие качества в атаке, это он показал и сегодня. Хотя должны были забивать, в первом тайме были моменты. Думаю, что у нас возможностей в первом тайме было больше, чем у «Динамо». К сожалению, пропустили гол из-за нелепой индивидуальной ошибки, которая стоила нам потерянных очков.

Сказал ребятам то же, что и после «Балтики», что они не заслуживают этого. Команда каждый раз выжимает из себя всё, но такими ошибками мы сами себя убиваем. Но всё-таки подчеркну ещё раз: ребята — большие молодцы, выстояли против гранда, — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 35 очков в 25 играх. «Пари НН» с 22 набранными очками располагается на 14-й строчке.

