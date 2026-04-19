«Челси» потерпел четвёртое поражение подряд в АПЛ

«Челси» со счётом 0:1 уступил «Манчестер Юнайтед» в матче 33-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «синие» потерпели четыре поражения подряд в чемпионате Англии. Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Данная серия команды Лиама Росеньора началась встречей 30-го тура с «Ньюкасл Юнайтед» (0:1). После этого лондонцы уступили «Эвертону» (0:3), «Манчестер Сити» (0:3) и «красным дьяволам». В следующем туре «синие» 21 апреля на выезде встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион».

На данный момент «Челси» с 48 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.