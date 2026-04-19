«Челси» потерпел четвёртое поражение подряд в АПЛ

«Челси» со счётом 0:1 уступил «Манчестер Юнайтед» в матче 33-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «синие» потерпели четыре поражения подряд в чемпионате Англии. Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Кунья – 43'    

Данная серия команды Лиама Росеньора началась встречей 30-го тура с «Ньюкасл Юнайтед» (0:1). После этого лондонцы уступили «Эвертону» (0:3), «Манчестер Сити» (0:3) и «красным дьяволам». В следующем туре «синие» 21 апреля на выезде встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион».

На данный момент «Челси» с 48 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.

Материалы по теме
«Челси» проигрывает матч за матчем! «Манчестер Юнайтед» убрал их одним ударом
«Челси» проигрывает матч за матчем! «Манчестер Юнайтед» убрал их одним ударом
