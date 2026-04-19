Шпилевский высказался об удалении Олусегуна в матче «Пари НН» с «Динамо»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался об удалении форварда его команды Олакунле Олусегуна в матче 25‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1). В качестве главного арбитра выступил Андрей Прокопов.

– Вам не показалось, что перед тем, как Олусегун получил вторую жёлтую карточку, его нужно было заменить? Складывалось впечатление, что Олакунле словно шёл к этому…

– Конечно, такое желание было. К сожалению, опоздали. Но надо понимать, кто показывал такие жёлтые карточки. Не хотелось бы повторяться, потому что после «Балтики» на эмоциях всё публично высказал. Не думаю, что грандам нужна какая-то дополнительная помощь, – приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 35 очков в 25 играх. «Пари НН» с 22 набранными очками располагается на 14-й строчке.