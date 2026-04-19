Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Шпилевский высказался об удалении Олусегуна в матче «Пари НН» с «Динамо»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался об удалении форварда его команды Олакунле Олусегуна в матче 25‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1). В качестве главного арбитра выступил Андрей Прокопов.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 22'     1:1 Олусегун – 34'    
Удаления: Олусегун – 74' / нет

– Вам не показалось, что перед тем, как Олусегун получил вторую жёлтую карточку, его нужно было заменить? Складывалось впечатление, что Олакунле словно шёл к этому…
– Конечно, такое желание было. К сожалению, опоздали. Но надо понимать, кто показывал такие жёлтые карточки. Не хотелось бы повторяться, потому что после «Балтики» на эмоциях всё публично высказал. Не думаю, что грандам нужна какая-то дополнительная помощь, – приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 35 очков в 25 играх. «Пари НН» с 22 набранными очками располагается на 14-й строчке.

