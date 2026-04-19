«Реал Сосьедад» стал обладателем Кубка Испании, победив в финале «Атлетико»

Завершился финальный матч Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Реал Сосьедад». Игра прошла на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра выступил Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реал, Испания). Победу в матче со счётом 2:2 (4:3 пен.) праздновали футболисты команды «Реала Сосьедад».

Первый мяч в матче забил нападающий «Реала Сосьедад» Андер Барренечеа на 15-й секунде. Полузащитник «Атлетико» Адемола Лукман сравнял счёт на 19-й минуте. Форвард Микель Оярсабаль вывел «Реал Сосьедад» вперёд на 45+1-й минуте, реализовав пенальти, а нападающий мадридского клуба Хулиан Альварес сравнял счёт на 83-й минуте. В оставшееся основное и дополнительное время матча команды не отметились результативными действиями — 2:2. В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались футболисты «Реала Сосьедад» — 4:3.

В предыдущем раунде турнира мадридский «Атлетико» по сумме двух матчей переиграл «Барселону» (4:0, 0:3), а «Реал Сосьедад» победил «Атлетик» из Бильбао (1:0, 1:0).

Эта победа стала для «Реала Сосьедад» четвёртой в истории. В прошлом году победителем турнира стала «Барселона». 26 апреля 2025 года каталонский клуб одолел мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.