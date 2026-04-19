Тренер «Челси» Росеньор: люди не захотят слышать, как хорошо играли, но не выиграли

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор после поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:1) в матче 33-го тура английской Премьер-лиги высказался о борьбе своей команды за попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Кунья – 43'    

«Это поражение ставит перед нами непростую задачу, которую нужно решить. Но она не является непреодолимой. Не знаю, какие будут последствия, если не попадём в Лигу чемпионов. Мы обсудим это в конце сезона.

Люди не захотят слышать от меня, как хорошо играли, но не выиграли. Реальность такова, что у «Манчестер Юнайтед» был всего один удар по воротам, они победили. Этого не должно было случиться», — приводит слова Росеньора Sky Sports.

Материалы по теме
«Челси» потерпел четвёртое поражение подряд в АПЛ
