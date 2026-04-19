Тренер «Челси» Росеньор назвал главную причину поражения от «МЮ» в 33-м туре АПЛ

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор назвал основную причину поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:1) в матче 33-го тура английской Премьер-лиги.

«Это был сложный матч. Мы допускали ошибки и не использовали создаваемые моменты. Когда вы так поступаете и не выигрываете футбольные матчи, ситуацию следует как можно быстрее изменить к лучшему.

Рад, что у нас во вторник игра, которая может помочь нам реабилитироваться, нам нужно поехать в Брайтон и всё исправить.

Сегодня создали множество возможностей. Но дело не в том, чтобы создать эти моменты, а в том, чтобы ими воспользоваться. Мы четыре раза попали в штангу, так что недалеки от цели», — сказал Росеньор в интервью для TNT Sports.