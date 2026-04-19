Арсен Захарян выиграл первый трофей с «Реалом Сосьедад»

Арсен Захарян выиграл первый трофей с «Реалом Сосьедад»
Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян стал обладателем Кубка Испании и выиграл свой первый трофей в команде. «Реал Сосьедад» одержал победу в финале Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (2:2, 4:3 — пен.).

Кубок Испании . Финал
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 2
3 : 4
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Барренечеа – 1'     1:1 Лукман – 19'     1:2 Оярсабаль – 45+1'     2:2 Альварес – 83'    

Захарян не был включён в заявку команды на указанную игру из-за болезни.

В нынешнем сезоне Кубка Испании Захарян принял участие в четырёх матчах, в которых записал в свой актив один гол. Всего в текущем сезоне на его счету 20 матчей во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

