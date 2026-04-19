Арсен Захарян выиграл первый трофей с «Реалом Сосьедад»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян стал обладателем Кубка Испании и выиграл свой первый трофей в команде. «Реал Сосьедад» одержал победу в финале Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (2:2, 4:3 — пен.).

Захарян не был включён в заявку команды на указанную игру из-за болезни.

В нынешнем сезоне Кубка Испании Захарян принял участие в четырёх матчах, в которых записал в свой актив один гол. Всего в текущем сезоне на его счету 20 матчей во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.