Дубль Месси помог «Интер Майами» обыграть «Колорадо Рэпидз» в матче МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Колорадо Рэпидз» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Дикс Спортинг Гудс Парк» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Интер Майами» забивали Лионель Месси, который оформил дубль, и Херман Бертераме.

За хозяев отличились Рафаэл Наварро и Даррен Япи.

«Интер Майами» продлил беспроигрышную серию в МЛС до шести матчей и одержал первую победу после двух ничьих кряду. «Колорадо Рэпидз» потерпел второе поражение за последние три матча.

В следующем матче «Колорадо Рэпидз» встретится с «Лос-Анджелесом», а «Интер Майами» сыграет с «Реал Солт-Лейк». Оба матча пройдут 23 апреля.