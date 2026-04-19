Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Колорадо Рэпидз» — Интер Майами, результат матча 19 апреля 2026, счет 2:3, МЛС сезона-2025/2026

Дубль Месси помог «Интер Майами» обыграть «Колорадо Рэпидз» в матче МЛС
Завершился матч МЛС, в котором «Колорадо Рэпидз» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Дикс Спортинг Гудс Парк» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

США — Major League Soccer . МЛС
18 апреля 2026, суббота. 23:30 МСК
Колорадо Рэпидз
Денвер
Окончен
2 : 3
Интер Майами
Майами
0:1 Месси – 18'     0:2 Бертераме – 45+5'     1:2 Наварро – 58'     2:2 Япи – 62'     2:3 Месси – 79'    
Удаления: нет / Брайт – 87'

В составе «Интер Майами» забивали Лионель Месси, который оформил дубль, и Херман Бертераме.

За хозяев отличились Рафаэл Наварро и Даррен Япи.

«Интер Майами» продлил беспроигрышную серию в МЛС до шести матчей и одержал первую победу после двух ничьих кряду. «Колорадо Рэпидз» потерпел второе поражение за последние три матча.

В следующем матче «Колорадо Рэпидз» встретится с «Лос-Анджелесом», а «Интер Майами» сыграет с «Реал Солт-Лейк». Оба матча пройдут 23 апреля.

Календарь матчей МЛС
Турнирная таблица МЛС
