Дубль Месси помог «Интер Майами» обыграть «Колорадо Рэпидз» в матче МЛС
Завершился матч МЛС, в котором «Колорадо Рэпидз» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Дикс Спортинг Гудс Парк» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.
США — Major League Soccer . МЛС
18 апреля 2026, суббота. 23:30 МСК
Колорадо Рэпидз
Денвер
Окончен
2 : 3
Интер Майами
Майами
0:1 Месси – 18' 0:2 Бертераме – 45+5' 1:2 Наварро – 58' 2:2 Япи – 62' 2:3 Месси – 79'
Удаления: нет / Брайт – 87'
В составе «Интер Майами» забивали Лионель Месси, который оформил дубль, и Херман Бертераме.
За хозяев отличились Рафаэл Наварро и Даррен Япи.
«Интер Майами» продлил беспроигрышную серию в МЛС до шести матчей и одержал первую победу после двух ничьих кряду. «Колорадо Рэпидз» потерпел второе поражение за последние три матча.
В следующем матче «Колорадо Рэпидз» встретится с «Лос-Анджелесом», а «Интер Майами» сыграет с «Реал Солт-Лейк». Оба матча пройдут 23 апреля.
