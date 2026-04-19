Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» в финале Кубка Испании с «Реалом Сосьедад»

Комментарии

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» (2:2, 3:4 – пен.).

Кубок Испании . Финал
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 2
3 : 4
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Барренечеа – 1'     1:1 Лукман – 19'     1:2 Оярсабаль – 45+1'     2:2 Альварес – 83'    

«Прежде всего хочу поздравить соперника. Мы хорошо отреагировали на первый гол, но затем темп был невысоким. После перерыва поговорили, перестроились и стали играть так, как нужно было. Могли забить третий — были моменты у Джонни и Баэны. В дополнительное время у каждой команды было по шансу: удар Хулиана в штангу и сейв Муссо. Мы сыграли очень достойно, но, к сожалению, в серии пенальти удача была на их стороне. Поздравляю их», — приводит слова Симеоне Marca.

Эта победа стала для «Реала Сосьедад» четвёртой в истории. В прошлом году победителем турнира стала «Барселона».

Драма «Атлетико» в финале! Дважды спаслись, но в серии пенальти началась магия «Сосьедада»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android