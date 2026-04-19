Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» в финале Кубка Испании с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» (2:2, 3:4 – пен.).

«Прежде всего хочу поздравить соперника. Мы хорошо отреагировали на первый гол, но затем темп был невысоким. После перерыва поговорили, перестроились и стали играть так, как нужно было. Могли забить третий — были моменты у Джонни и Баэны. В дополнительное время у каждой команды было по шансу: удар Хулиана в штангу и сейв Муссо. Мы сыграли очень достойно, но, к сожалению, в серии пенальти удача была на их стороне. Поздравляю их», — приводит слова Симеоне Marca.

Эта победа стала для «Реала Сосьедад» четвёртой в истории. В прошлом году победителем турнира стала «Барселона».