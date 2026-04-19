Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Реала Сосьедад» отреагировал на победу команды в финале Кубка Испании с «Атлетико»

Комментарии

Главный тренер «Реала Сосьедад» Пеллегрино Матараццо отреагировал на победу команды в финале Кубка Испании с «Атлетико» (2:2, 4:3 пен.).

Кубок Испании . Финал
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 2
3 : 4
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Барренечеа – 1'     1:1 Лукман – 19'     1:2 Оярсабаль – 45+1'     2:2 Альварес – 83'    

«Ты представляешь себе успех, веришь в него, доверяешь игрокам, но пока не пересечёшь финишную черту, не до конца ощущаешь, что всё это действительно происходит. А потом это случается. И после того пенальти мне понадобилось несколько мгновений, чтобы осознать всё, но это просто чистая радость. У нас отличные футболисты, невероятные игроки с сильным характером. В основе успеха ежедневный труд и преданность, которую мы все проявляем к этой команде и этому клубу», — приводит слова Пеллегрино Матараццо RTL.

Эта победа стала для «Реала Сосьедад» четвёртой в истории. В прошлом году победителем турнира стала «Барселона».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android