Тренер «Реала Сосьедад» отреагировал на победу команды в финале Кубка Испании с «Атлетико»

Главный тренер «Реала Сосьедад» Пеллегрино Матараццо отреагировал на победу команды в финале Кубка Испании с «Атлетико» (2:2, 4:3 пен.).

«Ты представляешь себе успех, веришь в него, доверяешь игрокам, но пока не пересечёшь финишную черту, не до конца ощущаешь, что всё это действительно происходит. А потом это случается. И после того пенальти мне понадобилось несколько мгновений, чтобы осознать всё, но это просто чистая радость. У нас отличные футболисты, невероятные игроки с сильным характером. В основе успеха ежедневный труд и преданность, которую мы все проявляем к этой команде и этому клубу», — приводит слова Пеллегрино Матараццо RTL.

Эта победа стала для «Реала Сосьедад» четвёртой в истории. В прошлом году победителем турнира стала «Барселона».