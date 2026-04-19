Фрайбург — Хайденхайм. Прямая трансляция
«Никогда не видел Воробьёва таким жадным». Мор – о матче «Локомотива» с «Оренбургом» в РПЛ

Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Оренбургом» (1:0) в 25-м туре чемпионата России. Победный гол в матче забил Алексей Батраков.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 70'    

«Игра шла на хороших скоростях с обеих сторон. Однако футболистам «Оренбурга» не хватало мастерства для успешного завершения атак. В «Локомотиве» меня удивил Воробьев. Он раньше выступал за «Оренбург» и, видимо, поэтому сыграл во втором тайме очень жадно. Я таким жадным никогда его не видел! Он вообще не хотел расставаться с мячом. Если бы Воробьев больше играл на команду, «Локомотив» мог забить больше, — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на текущий момент команда из Оренбурга набрала 20 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Железнодорожники заработали 48 очков и располагаются на третьей строчке.

