«Никогда не видел Воробьёва таким жадным». Мор – о матче «Локомотива» с «Оренбургом» в РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Оренбургом» (1:0) в 25-м туре чемпионата России. Победный гол в матче забил Алексей Батраков.

«Игра шла на хороших скоростях с обеих сторон. Однако футболистам «Оренбурга» не хватало мастерства для успешного завершения атак. В «Локомотиве» меня удивил Воробьев. Он раньше выступал за «Оренбург» и, видимо, поэтому сыграл во втором тайме очень жадно. Я таким жадным никогда его не видел! Он вообще не хотел расставаться с мячом. Если бы Воробьев больше играл на команду, «Локомотив» мог забить больше, — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на текущий момент команда из Оренбурга набрала 20 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Железнодорожники заработали 48 очков и располагаются на третьей строчке.