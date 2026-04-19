Тренер «Тоттенхэма» сделал заявление после упущенной победы над «Брайтоном»

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби высказался о ничейном результате в матче 33-го тура АПЛ против «Брайтона» (2:2). Команда соперника сравняла счёт уже на 90+5-й минуте.

«Мне жаль из-за такого исхода, и особенно обидно за игроков — они слишком остро это воспринимают. Сегодня мы заслуживали победу в игре против действительно сильного «Брайтона». Хочу отметить их за стиль, качество исполнителей и общий уровень. Мы не должны были пропускать тот мяч от Рюттера.

В целом я настроен оптимистично и горжусь своими футболистами. Они провели отличный матч, показали характер и боевой дух. Нужно быть выше этого результата, двигаться вперёд, готовиться к следующей встрече и постараться обыграть «Вулверхэмптон». Если сыграем так же мощно, как в этом матче, сможем исправить ситуацию.

Что я сказал ребятам после финального свистка? Призвал их быть сильнее и продолжать идти за мной снова и снова, потому что я хочу им помочь. Они способны изменить своё мышление — это ключевой момент. Сейчас очень просто уйти в негатив, но нам нужно сосредоточиться на этой игре и продолжать работать, чтобы снова начать выигрывать. Я верю в них, знаю их качества и понимаю, какие они люди.

Я осознаю, что мы ведём борьбу за выживание в АПЛ. Это непростой этап. Но нам повезло выступать за клуб с такими болельщиками — сегодня атмосфера была невероятной. Казалось, будто мы боремся за место в Лиге чемпионов, а не за сохранение прописки. До самого конца будем сражаться в каждом матче и выкладываться полностью. Если будем играть на своём максимуме, ещё ничего не потеряно.

Я увидел признаки прогресса: жизнь, страсть, характер, качество игры и хорошую организацию как с мячом, так и без него. Всё это необходимо, чтобы достичь цели.

Нам ещё многое нужно подтянуть. Самое важное — сохранить этот настрой. Я сказал игрокам прийти в понедельник с тем же отношением, которое было сегодня. Я не хочу работать с унылыми или негативными людьми. Они должны верить в меня. Если я здесь, значит, я уверен — мы сохраним место в АПЛ», — заявил Де Дзерби на пресс-конференции.

После 33 туров «Тоттенхэм» идёт на 18-й позиции, имея в активе 31 очко.

