Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Хайденхайм. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Легенда «Баварии» Оливер Кан назвал игрока клуба, близкого к получению «Золотого мяча»

Комментарии

Бывший голкипер «Баварии» Оливер Кан высказался о форме нападающего мюнхенцев Майкла Олисе и его шансах в борьбе за «Золотой мяч».

«Если взглянуть на его выступления в последние недели, то Майкл Олисе явно движется к тому, чтобы стать обладателем “Золотого мяча», — отметил Кан в интервью Sky Sports.

В нынешнем сезоне Олисе записал на свой счёт 18 голов и 25 результативных передач в 43 встречах.

Напомним, по итогам ответных игр четвертьфиналов Майкл Олисе был признан игроком недели в Лиге чемпионов. На стадии полуфинала Лиги чемпионов мюнхенский клуб встретится с «ПСЖ». Первый матч состоится 28 апреля, ответный — 6 мая.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android