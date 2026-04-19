Легенда «Баварии» Оливер Кан назвал игрока клуба, близкого к получению «Золотого мяча»

Бывший голкипер «Баварии» Оливер Кан высказался о форме нападающего мюнхенцев Майкла Олисе и его шансах в борьбе за «Золотой мяч».

«Если взглянуть на его выступления в последние недели, то Майкл Олисе явно движется к тому, чтобы стать обладателем “Золотого мяча», — отметил Кан в интервью Sky Sports.

В нынешнем сезоне Олисе записал на свой счёт 18 голов и 25 результативных передач в 43 встречах.

Напомним, по итогам ответных игр четвертьфиналов Майкл Олисе был признан игроком недели в Лиге чемпионов. На стадии полуфинала Лиги чемпионов мюнхенский клуб встретится с «ПСЖ». Первый матч состоится 28 апреля, ответный — 6 мая.

Особая подсветка стадиона «Баварии» к началу Олимпиады