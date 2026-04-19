Бавария Мюнхен — Штутгарт. Прямая трансляция
«Атланта» с Миранчуком проиграла «Нэшвиллу» в матче МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» встречалась с «Нэшвиллом». Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США) и закончилась победой гостей со счётом 2:0.

19 апреля 2026, воскресенье. 02:30 МСК
0:1 Эспиноса – 61'     0:2 Мохаммед – 90+1'    

В составе «Нэшвилла» забивали Кристиан Эспиноса и Шак Мохаммед. Российский полузащитник команды Алексей Миранчук не отметился результативными действиями.

«Нэшвилл» после восьми сыгранных туров продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 19 очков. «Атланта», в свою очередь, находится на предпоследнем месте с четырьмя баллами в активе.

В следующем матче «Атланта» примет Нью-Инглэнд Революшн, а «Нэшвилл» сыграет дома с «Шарлотт».

Таблица МЛС
Календарь МЛС
Материалы по теме
«Атланта» с Миранчуком обыграла «Чаттанугу» в 1/16 финала Открытого кубка США
