Пари Сен-Жермен — Олимпик Лион. Прямая трансляция
19 апреля главные новости спорта, футбол, хоккей, НХЛ, теннис, Кубок Стэнли, плей-офф НБА, UFC

«Реал Сосьедад» выиграл Кубок Испании, голы Капризова и Малкина в НХЛ. Главное к утру
Комментарии

«Реал Сосьедад» в драматичном матче с серией пенальти выиграл у мадридского «Атлетико» в финале Кубка Испании, российские форварды Кирилл Капризов и Евгений Малкин забили за свои клубы в первых матчах плей-офф НХЛ, «Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Челси» в АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Реал Сосьедад» стал обладателем Кубка Испании, победив в финале «Атлетико».
  2. Три очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Даллас» в первом матче серии плей-офф НХЛ.
  3. Гол и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от проигрыша «Филадельфии» на старте плей-офф.
  4. «Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Челси» в матче 33-го тура АПЛ.
  5. Дубль Месси помог «Интер Майами» обыграть «Колорадо Рэпидз» в матче МЛС.
  6. Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Хьюстон» на старте плей-офф НБА.
  7. «Нью-Йорк» обыграл «Атланту» в первом матче серии плей-офф НБА.
  8. Результаты турнира UFC Fight Night 273 с боем БёрнсМэлотт и поединком двух россиян.
  9. Дарья Железнякова проиграла Мелиссе Кроден на турнире UFC.
  10. Арман Царукян победил Юрайю Фейбера в главной схватке турнира RAF 08.
  11. Гилберт Бёрнс объявил о завершении карьеры в ММА.
Материалы по теме
Результаты матчей НХЛ на 19 апреля 2026 года

Материалы по теме
Топ-события воскресенья: «Ман Сити» — «Арсенал», РПЛ, Кубок Стэнли, финал Рублёва и НБА
