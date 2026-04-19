«Реал Сосьедад» выиграл Кубок Испании, голы Капризова и Малкина в НХЛ. Главное к утру
«Реал Сосьедад» в драматичном матче с серией пенальти выиграл у мадридского «Атлетико» в финале Кубка Испании, российские форварды Кирилл Капризов и Евгений Малкин забили за свои клубы в первых матчах плей-офф НХЛ, «Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Челси» в АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Реал Сосьедад» стал обладателем Кубка Испании, победив в финале «Атлетико».
- Три очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Даллас» в первом матче серии плей-офф НХЛ.
- Гол и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от проигрыша «Филадельфии» на старте плей-офф.
- «Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Челси» в матче 33-го тура АПЛ.
- Дубль Месси помог «Интер Майами» обыграть «Колорадо Рэпидз» в матче МЛС.
- Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Хьюстон» на старте плей-офф НБА.
- «Нью-Йорк» обыграл «Атланту» в первом матче серии плей-офф НБА.
- Результаты турнира UFC Fight Night 273 с боем Бёрнс — Мэлотт и поединком двух россиян.
- Дарья Железнякова проиграла Мелиссе Кроден на турнире UFC.
- Арман Царукян победил Юрайю Фейбера в главной схватке турнира RAF 08.
- Гилберт Бёрнс объявил о завершении карьеры в ММА.
