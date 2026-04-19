«Спартак» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча 25-го тура РПЛ начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 19 апреля, состоится матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московский «Спартак» и «Ахмат» из Грозного. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 24 туров чемпионата России красно-белые набрали 42 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Команда из Грозного заработала 31 очко и располагается на девятой строчке.

В минувшем туре команда Хуана Карлоса Карседо сыграла вничью с «Ростовом» (1:1). Подопечные Станислава Черчесова также не выявили победителя в матче с самарскими «Крыльями Советов» (2:2).