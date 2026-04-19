Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 19 апреля

Сегодня, 19 апреля, состоятся три матча в 25-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 19 апреля (время московское):

14:30. «Динамо» Махачкала — «Зенит»;

17:00. «Спартак» — «Ахмат»;

19:30. «Краснодар» — «Балтика».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 53 очка после 24 туров. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 52 очка после 24 матчей. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 48 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (15), на 15-й строчке находится «Оренбург» (20).

