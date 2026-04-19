«Эвертон» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча 33-го тура АПЛ начнётся в 16:00

Сегодня, 19 апреля, состоится матч 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Эвертон» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра выступит Крис Кавана. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 32 туров чемпионата Англии «Эвертон» набрал 47 очков и занимает 10-е место. «Ливерпуль» заработал 52 очка и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре «Эвертон» сыграл вничью с «Брентфордом» со счётом 2:2, а «Ливерпуль» одержал победу над «Фулхэмом» — 2:0.