«Динамо» Мх — «Зенит»: онлайн-трансляция матча 25-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 14:30

Сегодня, 19 апреля, состоится матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 24 туров чемпионата России махачкалинская команда набрала 23 очка и занимает 11-е место. Санкт-петербургский клуб заработал 52 очка и располагается на второй строчке.

В минувшем туре команда Вадима Евсеева разделила очки с «Локомотивом» — 1:1, а подопечные Сергея Семака сыграли вничью с «Краснодаром» со счётом 1:1.

