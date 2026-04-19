«Краснодар» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча 25-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 19:30

Сегодня, 19 апреля, состоится матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Краснодар» и «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 24 туров чемпионата России чёрно-зелёные набрали 53 очка и занимают первое место. Калининградский клуб заработал 44 очка и располагается на четвёртой строчке.

В минувшем туре команда Мурада Мусаева разделила очки с «Зенитом» — 1:1, а подопечные Андрея Талалаева сыграли вничью с «Пари НН» — 2:2.

