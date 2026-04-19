«Манчестер Сити» — «Арсенал»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 19 апреля, состоится матч 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Манчестер Сити» и «Арсенала» друг с другом:

Кубок лиги, финал, 22 марта 2026 года, «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 0:2;

АПЛ, 5-й тур, 21 сентября 2025 года, «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 1:1;

АПЛ, 24-й тур, 2 февраля 2025 года, «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 5:1;

АПЛ, 5-й тур, 22 сентября 2024 года, «Манчестер Сити» — «Арсенал» — 2:2;

АПЛ, 30-й тур, 31 марта 2024 года, «Манчестер Сити» — «Арсенал» — 0:0.

