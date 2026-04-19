Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь ЦСКА Тороп: в матче с «Крыльями» команда хорошо сыграла в обороне

Вратарь ЦСКА Тороп: в матче с «Крыльями» команда хорошо сыграла в обороне
Комментарии

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп заявил, что его партнёры хорошо сыграли в защите по ходу матча 25‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». В субботу, 18 апреля, армейцы на выезде сыграли вничью с самарской командой (1:1). Тороп провёл полный матч.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Олейников – 65'     1:1 Божин – 75'    

«Наша команда хорошо сыграла в обороне. По сути, была всего одна небольшая ошибка, и после неё «Крылья» нам забили. Дима Баринов и Данил Круговой блокировали очень много ударов. Мы хорошо сыграли как команда. Наверное, мы могли создавать больше голевых моментов, но «Крылья» играли хорошо, и нам было очень трудно», — сказал Тороп в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

После 25 туров РПЛ ЦСКА набрал 43 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» располагаются на 12‑й строчке, набрав 23 очка.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android