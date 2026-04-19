Вратарь ЦСКА Тороп: в матче с «Крыльями» команда хорошо сыграла в обороне

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп заявил, что его партнёры хорошо сыграли в защите по ходу матча 25‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». В субботу, 18 апреля, армейцы на выезде сыграли вничью с самарской командой (1:1). Тороп провёл полный матч.

«Наша команда хорошо сыграла в обороне. По сути, была всего одна небольшая ошибка, и после неё «Крылья» нам забили. Дима Баринов и Данил Круговой блокировали очень много ударов. Мы хорошо сыграли как команда. Наверное, мы могли создавать больше голевых моментов, но «Крылья» играли хорошо, и нам было очень трудно», — сказал Тороп в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

После 25 туров РПЛ ЦСКА набрал 43 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» располагаются на 12‑й строчке, набрав 23 очка.