«Бавария» — «Штутгарт»: онлайн-трансляция матча 30-го тура Бундеслиги начнётся в 18:30

Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Бавария Мюнхен — Штутгарт: онлайн-трансляция матча 30-го тура Бундеслиги 2025/2026 начнется в 18:30

Сегодня, 19 апреля, состоится матч 30-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между клубами «Бавария» и «Штутгарт». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступит Сёрен Шторкс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Германия — Бундеслига . 30-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
4 : 2
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Фюрих – 21'     1:1 Геррейру – 31'     2:1 Джексон – 33'     3:1 Дэвис – 37'     4:1 Кейн – 52'     4:2 Андрес – 88'    

В минувшем туре «Бавария» победила «Санкт-Паули» со счётом 5:0. «Штутгарт» обыграл «Гамбург» со счётом 4:0. В следующем туре команда Венсана Компани встретится с «Майнцем». Игра состоится 25 апреля. «Швабы» проведут матч с «Вердером» (26 апреля).

